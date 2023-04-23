中職》親口與隊友道別 象魔力感謝球團跟隊友支持

象魔力。（中信兄弟提供）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟洋投象魔力日前受傷，檢查結果為左手肘肌腱撕裂傷，和球團討論後決定返美動刀，雙方合約修改到明年執行。今天賽前，象魔力和隊友們道別，預計下週啟程返美。

象魔力說，回美國之後他希望越快動刀越好，術後之後要先面臨生活上的不便，可能日後才有明確的復健進度，也因為是第一次受這樣的傷，目前對於復健規劃還沒有確切的藍圖。

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象魔力說：「賽前利用時間，我想親口跟隊友說明我的狀況，隊友們很支持也了解我的處境，畢竟沒有人願意受傷。隊友們就算從報導中得知我受傷，我還是想親口跟他們說明狀況。」

象魔力對於球團願意修改合約，也感到感激。他說：「面對受傷當下，由於沒人能預測之後的狀況，難免有點茫然。我跟球隊雙方彼此之間都有信心，也很感謝球隊願意跟我再續約，我目標每天更加強壯健康，希望能盡快康復並幫助球隊。」

象魔力坦言，首戰賽後他感到不適，等待檢查時心中就有個底，他說：「如果是年輕的我，或許很難保持平靜。但我生涯中面對2019年的傷勢、疫情期間成為自由球員等挑戰，我相信保持平靜才能理性看待一切。」

象魔力。（中信兄弟提供）

象魔力與隊友告別。（中信兄弟提供）

象魔力與隊友告別。（中信兄弟提供）

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