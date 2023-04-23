中職Live》胡智爲首局亂流 猿6：0獅

第四局（猿6：0獅）

4上，一出局後陳晨威保送上壘，林立飛球遭何恆佑接殺，兩出局。陳晨威盜上二壘，廖健富一壘方向滾地球遭刺殺，三出局。

第三局（猿6：0獅）

3下，兩出局後，陳傑憲左外野安打上壘，蘇智傑一壘方向滾地球遭刺殺，統一留下殘壘。

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3上，桃猿三上三下。

第二局（猿6：0獅）

2下，一出局後林益全選到保送，林安可在兩出局後敲安，陳重羽選到保送，林靖凱滿壘沒能建功，中外野飛球遭接殺。

2上，桃猿三上三下。

第一局（猿6：0獅）

1下，統一三上三下。

1上，桃猿開賽就連續三支安打，陳晨威先敲安、林立夯出長打，廖健富內野安送回第一分。下一棒朱育賢再補上左外野方向安打，猿2：0獅。梁家榮在一出局一三壘有人之際敲出右外野方向安打，猿3：0領先。張閔勛敲出中外野飛球，邱智呈發生失誤，桃猿攻佔滿壘，成晉獲觸身球保送擠回1分，下一棒林承飛高飛犧牲打，桃猿5：0領先。陳晨威再敲內野安打，桃猿6：0領先。

樂天桃猿先發打序

1 陳晨威 CF

2 林立 2B

3 廖健富 DH

4 朱育賢 LF

5 郭嚴文 1B

6 梁家榮 3B

7 張閔勛 C

8 成晉 RF

9 林承飛 SS

先發投手：黃子鵬

統一獅先發打序

1 邱智呈 CF

2 林子豪 3B

3 陳傑憲 DH

4 蘇智傑 LF

5 林益全 1B

6 何恆佑 2B

7 林安可 RF

8 陳重羽 C

9 林靖凱 SS

先發投手：胡智爲

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