春季聯賽》「錯過雅典奧運是最大遺憾」 姜建銘宣告退役

37歲的姜建銘宣告退役，轉任全越運動（原安永鮮物）助理打擊教練。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕效力甲組成棒全越運動（原安永鮮物）的姜建銘，今年2月全越盃結束宣告退役，轉任球隊助理打擊教練，未來將赴日本進修教練課程，37歲的他說，「我還可以打，只是老闆覺得是時候給年輕人機會了，接受球隊安排。」

姜建銘在強恕中學原本擔任內野手和捕手，教練蕭文勝看他手腕運用得不錯，建議棄打從投，高二升高三暑假姜建銘改練投手，不久，他在不到兩個月內狂投89局，完全燃燒而有「鐵人」封號。

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2005年姜建銘加盟日職讀賣巨人，當時才20歲，一軍生涯留下5勝6敗、防禦率3.20的成績，2009年加盟興農牛，出賽27場總計投36.2局，防禦率4.66，待2年被釋出，後來改行賣珠寶，再到業餘成棒崇越科技（全越運動前身）打球至今。

棒球人生歷經波濤起伏，姜建銘表示，中間發生很多插曲，好比說雅典奧運，原本自認有機會打奧運，無奈錯過這次機會，「這是我人生最大遺憾。」另一個遺憾，姜建銘認為是日職巨人時期，當時被教練改投球動作，錯失發光發熱時機。

回首來時路，姜建銘說，「以前會覺得打到職棒是為工作而比賽，而不是靠熱情支撐，如果要講實在一點，你的熱情來自於薪水，所以希望薪水可以更好一點而打職棒，你要撐得愈久才賺得愈多，但你並不會快樂，尤其是在日本職棒更明顯，如果表現沒有人家好，教練團就會用自己的子弟兵。」

「很開心做了那個決定。」從職業轉進業餘，姜建銘說，當初從珠寶公司離開回來打球，是因為有一次去國體練球遇到崇越科技棒球隊，當時總教練是吳思賢，願意給他延續棒球生涯的機會，很感謝吳教練，讓他重拾對棒球的熱情。

姜建銘回到業餘多次征戰國際賽，2018年雅加達亞運、2019年亞錦賽他扛國家隊中心打者、守一壘，屢建奇功，堪稱「為大賽而生的男人」。

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