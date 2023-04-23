T1》不是魔獸！特攻「黑豹」阿巴西榮登本季人氣王

阿巴西榮登年度人氣球星。（T1聯盟提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕 T1聯盟2022-23賽季年度獎項球迷票選第一階段已於4月20日截止，其中完全以球迷投票產生的年度人氣球星也正式出爐，由中信特攻阿巴西擊敗桃園雲豹超人霍華德、同隊好友謝亞軒，登上人氣王寶座。

特攻得分主力阿巴西實力與人氣兼具，上季抱走年度最佳新人並入選年度第一隊，本季表現全方位升級，累計出賽28場，場均貢獻19.1分、5.9籃板、2.4助攻、1.4抄截，不僅是本土得分王，更於本季成為聯盟首位達成一千分的本土球員。

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同時阿巴西在今年3月獲得FIBA審核通過，未來不再佔歸化名額，得以本土球員身分代表台灣男籃出征國際賽，台灣黑豹知名度大增，一舉搶下年度人氣球星獎項。

本屆年度人氣球星票選競爭激烈，包括阿巴西同隊的優質射手謝亞軒、桃園雲豹超人霍華德和「雲豹Kobe」艾夫伯都擁有極高人氣，於票選階段和台灣黑豹競爭激烈，只可惜最終仍無法超越阿巴西，屈居二三四名。

對於擠下勁敵並榮膺人氣王獎項阿巴西表示：「非常感謝球迷從第一季到現在對我的支持與鼓勵，不管球隊輸贏，或自己表現好與壞，球迷都一直給我鼓勵，接下來希望能助隊拿下總冠軍獻給所有球迷。」

聯盟2022-23賽季年度獎項球迷票選第二階段將於4月22日至4月27日開放投票，票選項目為年度最有價值球員、年度最佳外援與SONY年度最佳新人，至官方臉書完成投票後，還可抽台北福華大飯店兩天一夜住宿券乙張，官網預訂球魂燃燒專案，入住時出示T1聯盟季後賽任一場活動票根，即可額外享有兩杯迎賓飲料。

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