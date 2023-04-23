中職Live》張志豪二壘安打追平比數 龍1：1象

第五局
5上，
第四局（龍1：1象）
4下，岳東華右外野二壘安打，陳子豪一壘滾地出局、跑者上三壘，詹子賢三振，張志豪右外野二壘安打，兄弟1：1扳平比數，曾頌恩一壘飛球出局。
4上，味全打線三上三下。
第三局
3下，江坤宇中外野飛球出局，王威晨保送，岳政華三壘滾地形成雙殺。
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3上，曾傳昇、林孝程接連敲出游擊滾地出局，吉力吉撈．鞏冠揮出右外野二壘安打，郭天信右外野飛球出局。
第二局（龍1：0象）
2下，詹子賢、張志豪接連敲出滾地球出局，曾頌恩敲出右外野安打，福來喜三壘滾地出局。
2上，1出局後，陳品捷敲出右外野三壘安打，李凱威擊出內野安打，送回三壘跑者，龍隊1：0先馳得點，劉時豪游擊滾地出局、跑者上二壘，拿莫．伊漾右外野飛球出局。
陳品捷敲出三壘安打。（記者林正堃攝）
第一局
1下，2出局後，岳東華敲出中外野安打，陳子豪界外飛球被捕手接殺。
1上，味全打線三上三下。
味全龍先發打線：
1 林孝程 LF
2 吉力吉撈．鞏冠 DH
3 郭天信 CF
4 劉基鴻 3B
5 陳品捷 RF
6 李凱威 2B
7 劉時豪 C
8 拿莫．伊漾 1B
9 曾傳昇 SS
先發投手：布里悍
布里悍。（記者林正堃攝）
中信兄弟先發打線：
1 王威晨 3B
2 岳政華 CF
3 岳東華 2B
4 陳子豪 DH
5 詹子賢 LF
6 張志豪 1B
7 曾頌恩 RF
8 福來喜 C
9 江坤宇 SS
先發投手：余謙
余謙。（記者林正堃攝）