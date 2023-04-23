全中運》球類轉田徑 高女1萬公尺竹縣「小高一」一舉奪銀

全中運田徑比賽開場第一個項目高中女子10000公尺，新竹縣立湖口高中一年級選手刁筱唯不畏強敵，一舉奪銀。 （記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕112全中運在新竹縣，田徑項目比賽23日展開，新竹縣選手第一天就創造佳績，由東泰高中鄒淑珺在高中女子跳高，與「勁敵」新北市錦和高中蔡姍珊破例並列第一；田徑開場首項比賽高中女10000公尺，湖口高中一年級的刁筱唯不畏強敵，一舉奪銀，金牌則是基隆女中田徑好手黃郁媃獲得。

全中運今日田徑賽首登場的高中女10000公尺項目，讓「小高一」刁筱唯備受期待、壓力不小，開場不久就開始領跑，以穩定的配速持續領先，最後雖未能如願奪金，但在新竹縣主場破個人紀錄，從原先42分鐘推進至39:21。

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新竹縣政府表示，刁筱唯就讀自強國中時原先練球類，後來因為喜歡跑步，高中進入湖口高中接受朱盛豐教練的指導，而展開田徑運動，從1500公尺、3000公尺，如今到5000、10000公尺，展現運動天分。

刁筱唯在此場比賽強敵環伺，包含封后的基隆女中田徑好手黃郁媃、輔仁高中朱婕瑀，她和朱婕瑀都以「小高一」之姿挑戰已經高三的黃郁媃；但黃郁媃展現大將風範，在最後4圈開始加快速度，並在倒數之際衝刺，一舉奪金，朱婕瑀則獲得銅牌。

刁筱唯說，她的目標也是希望能在地主留下一面金牌，儘管未能如願，卻也突破個人最佳紀錄，她希望在26日的高中女5000公尺再拚一面獎牌。

鄒淑珺從芎林國中階段開始練習跳高、女子全能，都有獲得獎牌，不過在升上高中後，受到跳躍膝、腳踝受傷影響，惜未能好好發揮；今天在賽場上，她頗為緊張，所幸有發揮實力，雖然未能跳過1米75小有點遺憾，但她仍以1米72高度，和蔡姍珊並列第一。

陳鴻傑說，鄒淑珺也是繼學姊張嘉妤之後，他指導的學生連續2年都在高中女跳高項目奪金；她們的學妹林沛萱如今就讀芎林國中，也展現在跳高、女子全能賽的天分，接續也將出賽，他很看好林沛萱的表現。

全中運田徑比賽開場第一個項目高中女子10000公尺，新竹縣立湖口高中一年級選手刁筱唯不畏強敵，一舉奪銀。 （記者廖雪茹攝）

112全中運田徑項目比賽23日展開，新竹縣選手第一天就創造佳績，由東泰高中鄒淑珺在高中女子跳高，以1米72高度，與「勁敵」新北市錦和高中蔡姍珊破例並列第一。（記者廖雪茹攝）

112全中運田徑項目比賽23日展開，新竹縣選手第一天就創造佳績，由東泰高中鄒淑珺在高中女子跳高，以1米72高度，與「勁敵」新北市錦和高中蔡姍珊破例並列第一。（記者廖雪茹攝）

112全中運田徑項目比賽23日展開，新竹縣選手第一天就創造佳績，由東泰高中鄒淑珺在高中女子跳高，以1米72高度，與「勁敵」新北市錦和高中蔡姍珊破例並列第一。（記者廖雪茹攝）

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