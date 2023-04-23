春季聯賽》拚回職棒的念頭歸零 前中職勝投王已全然放下

前中職勝投王林晨樺現效力甲組成棒全越運動（原安永鮮物），在球隊扛起守護神重擔，他已完全斷了拚回職棒的念頭。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕前中職勝投王「阿樂」林晨樺，現效力甲組成棒全越運動（原安永鮮物），原本他有拚回職棒的念頭，現已完全斷念，希望在球隊做好傳承的工作。

林晨樺是2011年興農牛選秀狀元，2013年豪取15勝奪勝投王，2021年球季結束遭富邦悍將釋出，生涯戰績33勝32敗23中繼3救援、防禦率4.86，其後來到安永鮮物發展，去年曾赴台鋼雄鷹測試但未獲青睞，如今確定斷了回職棒的念頭。

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「今年開始才放棄拚回職棒的想法。」林晨樺表示，職棒選材趨於年輕化，他已34歲，自評回不去了，現階段希望把自己的能力展現在球場，做好傳承工作，他笑說，「能把自己榨乾多少算多少。」

林晨樺在全越運動擔任守護神要角，他指出，在球隊必須以身作則，讓年輕球員看到為什麼過去他能在職棒生存，差別到底在哪裡，特別是小細節的部份，他要給年輕人做好榜樣。

沒能投回職棒，林晨樺內心已全然放下，沒有一絲遺憾，他說，「我在職棒也『撐』了10年，在職棒的每一天都很努力，沒有對不起自己，而且有多少人能進職棒打球？我已經算很幸運了。」

在業餘成棒發展一年多，林晨樺認為，除了合庫和台電，多數業餘球員和職棒二軍選手相較，能力還是有一些落差，差在經驗和穩定性，特別是投手，控球穩定性沒那麼夠。

打球畢竟不能打一輩子，談道長遠規劃，林晨樺透露未來希望轉任教練，目前就是專注當下，盡力幫助球隊，展現應有的能力。

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