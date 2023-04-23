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全中運》竹縣博愛國中擊劍個人賽先奪銅牌 25日再戰團體賽

2023/04/23 14:33

新竹縣博愛國中擊劍好手杜羽蕎（左）在22日全中運比賽中獲得銅牌。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕112年全國中等學校運動會擊劍項目22日登場，新竹縣博愛國中選手杜羽蕎，首日在國女組個人銳劍獲得銅牌，隊友江婕羽也進入八強；義民高中的劉瀚文也在高男組個人銳劍打入八強，杜羽蕎、江婕羽及隊友張芯慈將於25日的團體戰繼續努力。

擊劍首日有國男組個人鈍劍、國女組個人銳劍、高女組個人鈍劍、高男組個人銳劍等項目。竹縣教練戴秋萍表示，博愛國中3名女將以杜羽蕎與江婕羽學習擊劍的時間較長，江婕羽在賽前就受傷，22日是帶傷上陣，仍努力爭取佳績，進入4強前的那一戰，江婕羽從落後追到平手並打優先權，可惜仍差了一點，不幸落敗。

江婕羽小學一年級受到鄰居劉瀚文的影響，開始學習擊劍，她認為擊劍的魅力在於場上變化多，不僅運動也需動腦，十分有趣，小學6年級時將同學張芯慈也拉入擊劍的領域，一起學習至今；江婕羽品學兼優，22日結束擊劍個人賽，23日還參加科展，十分優秀。

杜羽蕎表示，22日一早狀況不是很好，所幸在學長、學姐及同學的鼓勵下，進入複賽後有放開來打，四強戰的第一戰就遇上勁敵台北市弘道國中的江雅庭，可惜未能在母校留下金牌，但她會繼續努力。

戴秋萍說，去年羽蕎與江婕羽、張芯慈獲全中運銳劍團體銅牌，今年特別加強她們對團體的戰技和信心，22日先由杜羽蕎拿下一面銅牌，25日的團體戰將繼續努力，期望再拿一面獎牌。

新竹縣博愛國中擊劍小將杜羽蕎、江婕羽、杜芯慈（白衣右起）將攜手拚團體賽。（記者廖雪茹攝）

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