中職》「6年後來看是很棒決定」 佛斯特家人談長住台灣

佛斯特家人開球。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟本週末親子日活動，今天賽前邀請佛斯特的家人到場開球。佛斯特妻子Anisha陪同11歲女兒Autumn、9歲兒子Phoenix和3歲小兒子Rio，為中信兄弟開出溫馨好球。

佛斯特妻子Anisha說，這幾年他們幾乎每場都是跟著球隊，之前都在幕後默默支持，今天很高興能夠在球迷面前開球。Anisha說：「佛斯特應該是第一個決定把整個家庭都帶來台灣長住的教練，這代表我們的孩子童年都會在台灣度過，6年後我們來看當年，做了個很棒的決定。」

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佛斯特的女兒Autumn在校學習中文，講起中文是家人中最流利的，甚至平時家人共同出門，她還「兼任翻譯」，她說，喜歡台灣人的友善、食物好吃，也是個安全的地方。佛斯特兒子Phoenix則說，剛開始來台灣感受到最大不同是食物偏甜，好像都加了糖一樣，現在他的最愛則是地瓜球。

Anisha說：「我看著佛斯特20多年了，從他是小聯盟球員、升上大聯盟，到當了教練。他在工作上也許很嚴肅，但回到家裡的他，是家人中最好笑、最幼稚的那一個。即使有時難免因輸球而難過，他不會把任何情緒帶到家裡。」

佛斯特家人開球。（記者林正堃攝）

佛斯特家人開球。（記者林正堃攝）

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