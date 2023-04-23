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春季聯賽》合庫球員投入中職選秀 今年「應該是沒有」

2023/04/23 14:57

近年投入中職選秀的合庫球員愈來愈少。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕國內兩支甲組成棒老牌勁旅合庫和台電，近年投入中職季中選秀的球員愈來愈少，展望今年選秀，合庫總教練王燕國透露，「應該是沒有球員會去選秀，到目前為止沒聽說（合庫球員要選秀）。」

合庫、台電棒球隊成立逾70年，選手薪資待遇不俗，以合庫為例，只要升格成為正式球員，初期本俸加上球隊營養金、年終獎金與各式津貼加給，年薪上看百萬，這還不包括合庫員工優惠存款利率，退休又有正職工作保障，讓不少好手趨之若鶩，王燕國就說，現在要進合庫比進職棒還競爭。

合庫王牌投手吳昇峰曾動念挑戰職棒，最終仍選擇穩定生活，像吳昇峰這樣想法的選手還不少，陣中年輕投手賴延峰也曾興起打職棒的念頭，不過他仍未拍板決定，投入選秀的可能性或許不高；今天賴延峰在春季聯賽對全越運動（原安永鮮物）登板先發，第5局遭劉鎰嘉轟陽春砲，投5局只掉這1分。

112年甲組成棒春季聯賽熱戰中，雖然受矚目程度並不高，不過仍有不少球迷到場為選手加油，今天合庫對全越運動之戰，也有統一獅和台鋼雄鷹球探到場獵材，希望能從中挖掘好手，同時杭州亞運國家隊投手教練李金龍現身三重球場，關注各隊選手狀態做為選材依據。

合庫老將林瀚（左）今天在春季聯賽對全越運動挨觸身球上壘，當年他放棄挑戰職棒選擇穩定生活，如今看來也是一條不錯的路。（記者羅志朋攝）

合庫投手賴延峰是否挑戰職棒值得關注。（記者羅志朋攝）

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