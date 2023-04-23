全中運》把榮耀獻給已故恩師 錦和蔡姍珊跳高摘金有洋蔥

錦和高中蔡姍珊摘下高女跳高金牌。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／新竹報導〕新北市錦和高中女將蔡姍珊今天在全中運跳高高女組決賽躍過1公尺72，和新竹縣東泰高中鄒淑珺並列金牌，蔡姍珊表示，要把金牌獻給已經在天上的恩師李嘉慶。

錦和高中高二的蔡姍珊今天在高女跳高決賽以1公尺72摘金，距離亞青參賽標準1公尺75僅微幅差距，她說：「有點遺憾沒有達到亞青標，明天的全能繼續努力。」

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享受在跳高比賽的成就，蔡姍珊說：「飛上去的時候可以拋下很多煩惱。」她也提到，由於跳高是她最喜歡的教練李嘉慶帶領她入門，所以是她最喜歡的運動。

不過，李嘉慶在去年過世，蔡姍珊這次全中運特別把國三那年在雲林全中運摘下國女組的跳高金牌，放進行李箱，「因為當時我拿下金牌時教練還在，這次這面金牌也想獻給他。」同樣畢業於錦和的教練陳柏廷透露，李嘉慶是他的學長，現在由他來帶隊，也達到傳承精神。

頂著一頭短髮的蔡姍珊，把跳高全國紀錄保持人李晴晴視為偶像，陳柏廷透露，蔡姍珊去年一度面臨低潮，連1公尺60都跳不過，慢慢調整心態，才讓她把狀態找回來。

今年中運蔡姍珊不只目標在跳高摘金，也鎖定全能七項的金牌，個性活潑的她笑說，這次還特別做了指甲彩繪，「要在頒獎台漂亮一下！」

蔡姍珊和教練陳柏廷。（記者粘藐云攝）

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