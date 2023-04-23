PLG》豪神！林書豪半場轟32分破紀錄 率鋼鐵人領先國王

林書豪。（鋼鐵人提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕連兩天出賽的林書豪絲毫沒受到體力影響，今天在主場鳳山體育館對上龍頭新北國王，豪小子半場就狂砍30分，改寫PLG的半場得分紀錄，但帶領鋼鐵人取得56：49領先國王，續朝完成8連勝之目標邁進。

林書豪昨在主場以20投10中攻下全場最高的30分，率鋼鐵人以113：88大勝新竹攻城獅，締造隊史最長的7連勝，與排名第4的台新夢想家只剩0.5場差距，再次逼近季後賽資格。

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林書豪加盟前，鋼鐵人2勝17負敬陪末座，想晉級季後賽痴人說夢，但他加入後助隊戰績一飛沖天，如今來到14勝21負，想躋身4強不再是不可能任務。

不過，鋼鐵人今日遇到龍頭國王，雙方過去交鋒，鋼鐵人僅2勝4敗，想要繼續連勝勢必得歷經一場硬仗，至於林書豪上一場對國王單場22投僅5中，不過今天就強勢反彈，並展現第一大將的氣勢，首節以8投6中攻下16分外帶3籃板、3助攻，但兵強馬壯的國王還是以31：29領先。

林書豪在第二節持續釋放得分火力，單節又有16分入袋，他兩節16投13中，包括2顆三分球、5罰4中，打破台新夢想家吉爾貝克、前新竹攻城獅洋將法獅共同保持的31分半場得分紀錄，締造聯盟新猷。

國王方面，Q.戴維斯13分、楊敬敏12分，至於林書豪的弟弟林書緯拿下7分，但洋將曼尼高竟然半場得分掛蛋。

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