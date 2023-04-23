日職》歐力士年輕怪物奪勝 張奕對決老東家、連飆火球三振重砲好手

〔體育中心／綜合報導〕西武獅作客歐力士之戰，歐力士靠著6下的4分大局奠定勝基，終場以4：1擊敗西武，此役效力西武獅的台灣好手吳念庭與張奕都有上場紀錄，吳念庭代跑上場沒有打擊，張奕僅花8球投出三上三下，最快球速飆到151公里。

西武先發洋投恩斯（Dietrich Enns）與歐力士先發山下舜平大前5局都未讓對方越雷池一步，不過歐力士在6局突破恩斯封鎖，岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）敲出左外野方向兩分砲助隊得分，接著森友哉在滿壘時選到保送進帳1分，西武緊急換投，但換上來的森脇亮介又被杉本裕太郎敲出安打掉分，接著森協回穩連抓2個出局數沒有再失分，歐力士依舊取得4分大局。

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山下舜平大本場表現優異，主投7局用102球只被打3支安打，送出8次三振，3次四壞保送沒有失分，西武獅直到9上才靠著外崎修汰的陽春砲進帳1分避免遭對手完封，但仍以1：4輸球。

台灣好手吳念庭今天只在9局代跑單場選到4次四壞保送的栗山巧，不過最終也沒有回來得分。而張奕在8下登板面對老東家，花3顆球讓中川圭太敲出飛球出局，接著再花2顆球解決森友哉，最後面對重砲杉本裕太郎，他連飆3顆速球，分別是149公里、150公里、151公里，3球三振掉對手，完美結束半局投球，本季防禦率仍是0。

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