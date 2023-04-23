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全中運》彰化奪3金5銀3銅 施妤靜踢首金、亞運國手施沛妤滑出雙金

2023/04/23 16:28

今年第19屆亞運會培訓選手、精誠高中學生施沛妤（右），在高女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽、高女組滑輪溜冰1000公尺計分爭先賽，拿下金牌，一人奪雙金，相當了不起。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕正在新竹縣登場的全國中等學校運動會（簡稱「全中運」）今天進入第2天賽程，彰化隊目前奪下3金5銀3銅，表現傑出，縣長王惠美今北上為選手們加油打氣，發給奪金紅包和加菜獎勵金，希望選手堅持到底，不到最後一刻絕不放棄。

全運會4月22日至27日，賽事第2天，彰化隊傳回捷報，3面金牌由福興國中國女組跆拳道對打44公斤級施妤靜、精誠高中高女組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽施沛妤、精誠高中高女組滑輪溜冰1000公尺計分爭先賽施沛妤，長相甜美可愛的施妤靜踢下首面金牌，今年第19屆亞運會培訓選手施沛妤一人滑出雙金，相當了不起。

5面銀牌員林農工高男組跆拳道對打87公斤以上汪暐晟、大同國中國中網球男女混合雙打賽李祐澄與張庭甄、埤頭國中國男組舉重55公斤級吳宥廷、田尾國中國男組舉重73公斤級莊文翔、和群國中國女組柔道第一級胡恩舒。

3面銅牌福興國中國男組跆拳道對打78公斤以上吳秉倫、和美實校高男組跆拳道對打87公斤級黃士銘、和美實校高男組跆拳道對打74公斤級陳映智。

主辦單位賽程的安排，全運會未開幕前，國女組跆拳道賽事先開打，福興國中選手施妤靜，參加國女組跆拳道對打44公斤級，拿下彰化第1金。昨天，賽事登場，精誠高中施沛妤，先在高女組滑輪溜冰10,000公尺計分淘汰賽，奪下1金，今又在高女組滑輪溜冰1000公尺爭先賽項目，再奪下一金，勇奪雙金。

今年第19屆亞運會培訓選手、精誠高中學生施沛妤在全中運已拿下2面金牌。（縣府提供）

福興國中施妤靜（中）參加國女組跆拳道對打44公斤級，奪下金牌，也是彰化縣全運會首面金牌。（縣府提供）

福興國中選手施妤靜（左2）拿下今年全運會國女組跆拳道對打44公斤級金牌，踢下彰化縣首面金牌。（縣府提供）

彰化縣長王惠美今到全中運新竹場地，為選手加油打氣，發紅包更送加菜金。（縣府提供）

彰化縣長王惠美（左3）今到全中運新竹比賽場地，關心選手，為選手加油打氣。（縣府提供）

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