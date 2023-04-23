春季聯賽》「三思而後行」 賴延峰今年若不選秀就放棄挑戰職棒

合庫19歲右投賴延峰，今天春季聯賽對全越運動（原安永鮮物）先發5局失1分拿下勝投，他強調，如果今年沒有投入中職季中選秀，他就會放棄挑戰職棒，繼續留在合庫發展。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕112年甲組成棒春季聯賽合庫今天在第7、8局分別打下4、6分，兩局灌進10分甩開對手糾纏，最終就以12：1提前8局「扣倒」全越運動（原安永鮮物），A組預賽合庫戰績5勝2敗，全越運動則是4勝4敗。

合庫19歲右投賴延峰此役先發5局被敲4安，在第5局挨劉鎰嘉陽春砲掉1分拿下勝投，他上一次先發是在16日對台南市成棒隊，先發4.2局被敲8安，受隊友守備失誤影響，失5分僅1分責失無關勝敗。

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合庫總教練王燕國表示，賴延峰狀況比上一場先發來得穩定，球都有投到捕手所要的位置，挨轟那一球打算吊高球，只是投得不夠高才被打全壘打，相信賴延峰這場好投自信心會提升不少，也能逐漸找回好狀態。

賴延峰透露，之前身體狀況沒調整到最好，比賽感覺也還沒找回來，今天整體狀況的確比上一場先發還要好，「我在甲組成棒只被打過兩支全壘打，1支是今天，另一支是去年春季聯賽，也是他們球隊（全越運動）的打者黃義坤。」

2021年賴延峰從平鎮高中畢業暫時放棄投入選秀，轉投合庫並在日前升格正式球員，由於賴延峰在甲組成棒屬頂級投手，外界持續關注他是否會報名選秀。

「三思而後行。」賴延峰說，目前還在考慮要不要選秀，畢竟合庫生活穩定又有保障，如果今年不選的話，以後就不會出來選了，必須全盤考量再做決定。

合庫19歲右投賴延峰，今天春季聯賽對全越運動（原安永鮮物）先發5局失1分拿下勝投，他強調，如果今年沒有投入中職季中選秀，他就會放棄挑戰職棒，繼續留在合庫發展。（記者羅志朋攝）

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