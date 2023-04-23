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中職》布里悍封鎖兄弟打線 味全送兄弟5連不勝

2023/04/23 17:09

布里悍。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟歷經昨延長賽和富邦悍將打成平手，今天推出的先發投手余謙表現不差，但味全龍王牌洋投洋投布里悍投得更棒。布里悍8局投球任內，被擊出7安打、3次三振、僅失1分，2連勝到手，余謙則是6局失4分（3責失）吞敗。味全龍隊終場7:2獲勝，昨沒能贏球的兄弟，今天再輸球後，近期5連不勝。

味全龍隊2局上，靠著陳品捷三壘安打和李凱威的內野安打連線，攻下1分先馳得點。兄弟4局下反攻，岳東華擊出二壘安打，並靠著隊友滾地球攻佔三壘，張志豪擊出二壘安打將岳東華送回本壘，兄弟追平。

龍隊5局上再次串聯攻勢，曾傳昇擊出右外野方向二壘安打，緊接著林孝程擊出另一邊的左外野方向二壘打，再次將領先要回。6局上，龍隊還有攻勢，陳品捷敲安、劉時豪選到保送，拿莫•伊漾右外野安打，不僅打回第1分，還造成兄弟右外野手曾頌恩傳三壘失誤，龍隊多得1分。

9局上，鄭浩均後援登板，保送拿莫•伊漾後，隊友曾傳昇犧牲觸擊，林孝程接著擊出個人單場第2支二壘安打，龍隊進帳保險分。兄弟換投由徐基麟接手，龍隊攻勢不斷，兩出局後劉基鴻再補上帶打點安打，陳品捷再敲出二壘安打，也帶有打點。

9局下，中信兄弟最後反攻機會遇到趙璟榮，陳子豪和代打的李聖裕遭到三振，但張志豪擊出本季首轟。

布里悍。（記者林正堃攝）

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