晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全中運》滑輪溜冰千米爭先賽第3衝線卻判犯規 湖口高中選手申訴成功摘銅

2023/04/23 17:13

新竹縣湖口高中國中部選手洪家琪（右一）今天在全中運國女組1000公尺爭先賽決賽，以第3位之姿衝線，隨即突遭裁判判定犯規，落至第8位，經申訴獲大會改判，奪下「失而復得」的銅牌。 （新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕112年全國中等學校運動會滑輪溜冰項目，今（23日）在湖口鄉王爺壟運動公園舉行1000公尺爭先賽等賽事，地主新竹縣湖口高中國中部選手洪家琪在國女組1000公尺爭先賽決賽，以第3位之姿衝線，隨即突遭裁判判定犯規，落至第8位，經申訴獲大會改判，奪下「失而復得」的銅牌。

新竹縣政府表示，今天上午舉行的1000公尺爭先賽，洪家琪在預賽、複賽分別獲第4、第1排名晉級決賽，並在決賽時以第3位之姿衝過終點線。不過，她卻遭裁判判定在過彎時出手阻擋，影響其他選手行進方向而犯規，排名落至第8位。

縣府表示，由於洪家琪本人及場邊觀戰的教練、隊友、親友團均不認為有「出手阻擋」，對於洪遭判犯規不服，替她大抱不平，洪家琪更不禁在休息區委屈地哭紅雙眼。經教練曾嘉成提出申訴，大會重新檢視比賽影像後，認為洪家琪確實沒有犯規，申訴成功，保住第3名的成績。

曾嘉成說，洪家琪的實力堅強，賽前看好洪家琪能夠在爭先賽拿下金牌，可惜決賽過程中被其他選手卡住，加上變位沒有做得很好，太慢加速脫離，而只獲得銅牌。但曾嘉成說，洪家琪已經表現得很好，很替她感到高興，也轉述洪家琪「失而復得」銅牌，已經整理好心情，「她現在很開心！」

新竹縣湖口高中國中部選手洪家琪（右二）今天在全中運國女組1000公尺爭先賽決賽奪下銅牌。 （新竹縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。