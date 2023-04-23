射箭世界盃》「湯包」湯智鈞、邱意晴差一點敗給美國隊 收下銀牌

湯智鈞、邱意晴射下銀牌。（射箭協會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣射箭好手湯智鈞、邱意晴，今日下午在射箭世界盃安塔利亞站反曲弓混雙金牌戰，以3：5不敵美國組合，無緣搶下金牌，不過台灣隊這趟還是有2銀、1銅入袋，期待5月世界盃第二站能有更好表現。

湯智鈞、邱意晴首輪輪空，次輪以5：1打敗英國組合，在8強更以6：2擊倒頭號種子中國組合，以及4強用5：3打敗土耳其第4種子巴薩朗（EZGI BASARAN）、賈索斯（METE GAZOZ），漂亮取得金牌戰門票。

請繼續往下閱讀...

美國混雙則是由2019年世錦賽個人金牌艾利森（Brady Ellison）及考芙德（Casey Kaufhold）攜手，其中湯智鈞對於艾利森就十分熟悉，過去也多次在國際賽有交手紀錄。

湯智鈞決賽上和邱意晴雖然首局以34：33拿下，但2、3局分別以36：38、37：38讓出，且關鍵第4局也無法再下一城，只能以37：37和對手戰平，並把金牌讓給美國組合。

台灣隊結束這趟賽事後將返回台灣，部分選手將會參加全大運，再來則是5月16日再戰世界盃第二站中國上海站。

湯智鈞、邱意晴射下銀牌。（射箭協會提供）

湯智鈞、邱意晴射下銀牌。（射箭協會提供）

湯智鈞、邱意晴射下銀牌。（射箭協會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法