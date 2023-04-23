全中運》台南橫掃軟網雙打賽 南寧高中包辦國高中男子軟網雙打金牌

南寧高中軟網隊拿下國高中組雙打金牌（右起，國男組陳鼎淙/蔡承洋獲雙打金牌、高男組林耕竹/阿嘿那獲雙打金牌、郭哲瑜/曾品坤獲雙打銅牌）（南市體育局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕今天（23日）全中運賽事，台南市立南寧高中在軟式網球雙打賽中，包辦高男組、國男組雙打金牌。另外，台南市長榮中學郭芮安在22日晚間於高女800公尺自由式中，衝出9分02秒08，以17秒的優勢制霸全場，為台南市搶下首面游泳金牌。

台南市長黃偉哲在第一時間恭喜獲獎選手，並請南市體育局長陳良乾代表致贈能量飲給選手，期盼每位台南小將都能努力爭取好成績。

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南市體育局表示，軟式網球是南市的優勢運動種類，三級銜接穩定，繼昨日後壁國中及高中展現實力，拿下高女組、國女組雙打金牌後，今日南寧高中選手趁勝追擊，國男組由陳鼎淙及蔡承洋搭擋順利奪金，高男組則由阿嘿那及林耕竹搭擋再搶金，橫掃各組雙打金牌。

陳良乾表示，長榮中學郭芮安是優秀的耐力型選手，在去年全中運400公尺自由式、800公尺自由式及1500公尺自由式包辦3金，1500公尺自由式更是破大會紀錄。而新豐高中吳祐嘉在50公尺蛙式決賽衝出29秒31，為自己的高中生涯拿下首金。

體育局表示，在空手道的部分，土城高中陳由晟在高男組對打第一量級蟬聯金牌，達成二連霸的目標。新化國中蔡嘉和在國男組標槍賽事中奪得銀牌。截至今日為止台南在全中運拿下19金20銀15銅共計54面獎牌。

南市體育局長陳良乾代表市長黃偉哲至全中運田徑場勉勵台南市選手，並為明年全運會在台南宣傳。（南市體育局提供）

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