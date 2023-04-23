足球》「新北航源FC足球隊」今亮相 網羅4名外籍球員參加企甲拚戰績

「新北航源FC足球隊」今天下午（23日）正式亮相，新北市政府舉辦記者會正式對外公佈，未來將以「新北航源FC足球隊」隊名，參加台灣企甲聯賽。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／新北報導〕「新北航源FC足球隊」今天下午（23日）正式亮相，新北市政府舉辦記者會正式對外公佈，未來將以「新北航源FC足球隊」隊名，參加台灣企甲聯賽，「新北航源FC足球隊」並網羅4名外籍球員，希望可以給球隊帶來更多力量。

新北市政府冠名航源FC足球隊今天舉行記者會，記者會現場由航源事業股份有限公司董事長林湧成致贈全新冠名球衣，給新北市政府教育局長張明文，象徵共同攜手合作；男、女子賽季將分別於4月16日及4月22日開踢，號召足球迷一起到新北主場輔仁大學足球場，為「新北航源FC足球隊」加油，期許球隊百戰百勝。

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張明文表示，他代表新北市政府感謝林湧成與新北市一起推展足球運動。自2021年開始，新北市已陸續完成棒球、籃球、女壘、射箭及排球的職業隊合作，「新北航源FC足球隊」的加入，讓新北市運隊隊伍的陣容更加完整，提供運動員完善的4級人才培育體系及職涯照顧，讓運動成為職業，相信在這樣的合作模式下，將會為新北留住更多優秀運動選手。

2023賽季新北航源FC足球隊特別網羅4名外籍球員，在男足方面，有在台灣企甲聯賽征戰5年，瓜地馬拉籍的中場球員Gera羅獅誠；以及企業甲級聯賽第一位印尼籍球員，在IG擁有廣大印尼粉絲的前鋒球員UsmanDiarra Aidil，增強球隊的攻擊能力。女足則是加入日本籍的中場球員田中美和Miwa，協助提升球隊的傳控能力，以及剛從筑波大學畢業，中後衛玉村如捺（Yukina），新賽季將由Yukina來鞏固航源女足的後場防線。

更多足球賽事資訊，可關注「新北運動聚點」及「新北航源FC足球隊」粉絲團，邀請民眾一起進場為新北地主隊加油。

「新北航源FC足球隊」今天下午（23日）正式亮相，新北市政府舉辦記者會正式對外公佈；圖由左至右依序為女足隊總教練徐翊、新北市政府教育局長張明文、新北市議會議長蔣根煌與男足總教練洪慶懷。（記者俞肇福攝）

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