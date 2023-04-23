T1》輸球是啥？中信特攻打爆台中太陽 本季主場15連勝創紀錄

魏嘉豪。（T1聯盟提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕T1聯盟龍頭新北中信特攻今在主場新莊體育館，持續展現傲人團隊戰力，以95：79大勝台中太陽，戰績25勝5敗為例行賽完美封關，更重要是本季主場15場全勝，樹立難以突破的障礙。

特攻本季展現出色團隊戰力，尤其後場的壓迫防守都會讓對手難以招架，且此仗共送出27次助攻，以多點開花的方式打敗太陽。特攻總教練李逸驊表示，「今年賽季團隊的勝率非常高，要歸功於年輕球員的快速成長，以及洋將對團隊的無私付出。我們也要將例行賽好的成績，延續到季後賽拿下冠軍。」

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特攻洋將金恩12分，克力斯13分、12籃板，阿巴西13分，艾德12分，全隊上場球員都有分數進帳，其中老將李學林先發上陣拿下2分、5籃板、5助攻及2抄截。

極力培養的後衛魏嘉豪繳出11分、4籃板、5助攻及4抄截，用積極的防守態度，幫助球隊在第三節打出一波流攻勢奠定勝基，他表示：「知道要締造主場紀錄，自己也特別從防守做起。今年賽季團隊能有好的成績，關鍵在教練團、陣中的學長以及外籍球員對於我們年輕球員的耐心指導，我們也要乘著好的氣勢，為季後賽努力。」

魏嘉豪。（T1聯盟提供）

阿巴西。（T1聯盟提供）

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