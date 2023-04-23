NBA》季後賽獲教練重用！ 勇士小將受訪吐露心聲

穆迪。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士小將穆迪（Moses Moody）雖然在例行賽期間沒有獲得太多上場機會，但他卻成功在第三戰成為勇士的重要輪替戰力，成為該場比賽球隊替補上場時間第二多的選手，對此他在受訪時談到了對季後賽的看法。

在國王勇士系列賽第三場賽後穆迪接受了場邊記者的訪問，他在被問到在季後賽上場的感想時表示:「我為此做了非常多的準備及練習，雖然我還不是一個能在場上掌控全局的球員，但我非常享受這一刻（指季後賽）。我喜歡這樣高張力的籃球，比賽中的每個動作都非常關鍵，不過我過去也一直都在高競爭的環境下打球，所以這是我非常熟悉的打法。」

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穆迪在第三戰獲得16分鐘的上場時間，個人貢獻13分，3籃板的表現，為此他高效率的表現也獲得總教練柯爾（Steve Kerr）的稱讚。柯爾在受訪時表示:「我認為在這個球季最後六周的訓練中，穆迪邁出了非常關鍵的一步，所以他得到了相應的回報（指上場機會），而穆迪也充分利用自己出色的能力在場上給予球隊幫助。」

目前勇士在首輪系列賽中仍以1勝2敗落後給國王，若他們想在季後賽走更遠的話，絕對需要更多球員的發揮。隨著穆迪證明自己能在場上做出貢獻後，他絕對有機會能在接下來的季後賽中獲得更多表現的機會。

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