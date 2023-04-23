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MLB》看見藤浪被打爆不意外！ 名監督語重心長：他還沒準備好...

2023/04/23 20:53

藤浪晉太郎再度只投2.1局就狂失8分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕運動家日籍投手藤浪晉太郎在今天對遊騎兵一戰再度被痛擊，賽後防禦率是恐怖的14.40，他糟糕的表現也引起諸多批評，甚至被評為「大聯盟最爛的投手」，前橫濱監督也認為他還沒有準備好登上大聯盟。

藤浪晉太郎對遊騎兵用72球卻只投了2.1局，被打7支安打含1發全壘打，投出3次四壞保送與1次觸身球保送，僅送出2次三振，是繼生涯初登板後，再度繳出2.1局狂失8分的表現，他的防禦率從開季至今從來沒有低於雙位數過，在上場優質先發將防禦率下降到11.37後，今天又升到14.40。

當地電台主持人休斯就指出，在藤浪先發的4場比賽當中，運動家被對手多得39分，四場最終比數分別是13：1、11：0、3：2與18：3。而在4場比賽藤浪加起來只投15局，認為他沒有盡好先發投手的責任。而如此糟糕表現也不免遭到批評，播客主持人亞歷山大就發文表示，沒在開玩笑，藤浪是他所見過最爛的大聯盟層級投手。

前日職洋砲，後來擔任橫濱DeNA監督的拉米瑞茲（Alex Ramirez）也在推特上寫道，他不意外藤浪繳出這樣的成績，因為他在日職已經看過好幾次了。拉米瑞茲也點出他最好的用法應該是1到2局的後援，或者應該要去2A才會有更好的成績，拉米瑞茲也直白地表示，藤浪還沒有準備好在大聯盟投球。

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