全中運》竹縣尖石國中小將 柔道2天收下1金1銀3銅

新竹縣尖石國中柔道選手簡士運、鍾佩欣、徐子堯、林芷彤、徐昱鎧（左起）共獲得1金1銀3銅的佳績，接續還會在角力賽場上繼續奮鬥。 （新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕112全中運柔道比賽22日到26日在新竹縣新豐國小舉辦，尖石國中小將昨（22日）先摘下2銅，今日再奪得1金1銀1銅；其中，選手徐子堯在國男組柔道第六級一舉奪金，林芷彤獲銀，徐昱鎧則添一面銅牌，尖石小將們接續還會在角力賽場上繼續奮鬥。

尖石國中校長彭清宏前往柔道會場為選手們加油，教練胡夏芬表示，選手們都很希望能在地主縣市留下金牌，全力以赴，但仍有進步的空間。其中，徐昱鎧參加國男組柔道第五級，為了加強致勝的決心，他在手機桌面放了「全中運金牌」的字樣，但在一場比賽失利，心情大受影響，一度出現「乾脆不比了」，在她的鼓勵之下，從敗部復活賽連戰兩場，並於銅牌戰勝出，仍為自己添一面獎牌。

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林芷彤此次降級參加國女組柔道第六級的比賽，同樣具有強力的致勝心態，但在金牌戰中，可能因首次降級，不熟悉勁敵的打法，而未能如願。

而徐子堯為柔道金牌的熱門選手，也不負眾望一舉奪牌，在金牌戰開賽僅22秒，就以「釣袖進腰」IPPON致勝，證實自己的實力。

除此之外，尖石國中朱采茵23日在國女組角力自由式第四級，獲得一面銀牌。仰德高中選手蔡世恩也在高男組角力希羅式第九級，獲得銀牌，實力不容小覷。

另尖石國中柔道選手簡士運、鍾佩欣於22日賽事雙雙獲得銅牌，胡夏芬勉勵選手們再接再勵，接續還要在角力的賽事中拼鬥。

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