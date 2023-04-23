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滑冰》世青花式滑冰錦標賽明年2月台北登場 未來之星要拚佳績

2023/04/23 21:26

歐珈瑜（滑冰協會提供）

〔體育中心／綜合報導〕世界青年花式滑冰錦標賽明年二月底要在台北小巨蛋登場，暌違7年台灣迎來高等級國際賽事，振奮本土年輕小將，東道主滑冰協會盼望爭取史上首次個人滿額（3男、3女）參賽。剛轉青女組的未來之星蔡玉鳳，期許把握機會，在家鄉父老面前，盡情演出。

蔡玉鳳轉至青女組首戰、2023全國花式滑冰菁英錦標賽，以短曲46.66分、長曲97.59，總和144.25分贏得金牌。14歲的她很開心突破新高，她認為進步關鍵在於，前年季中無懼疫情，與教練前往北京移地訓練，即使隔離生活辛苦，但成果豐碩。

「21天隔離、一個月訓練、再21天隔離，當下一定會覺得很辛苦，很想放棄，但現在走過來後，回頭去看這段，這肯定是我選手時期最重要一段，在最關鍵時期，收到最棒的經驗。」蔡玉鳳笑說這段日子太特別，要註記打上星號，「那時候在隔離房間，一樣視訊上課，當然會想偷懶，可是不想就這樣子過去。」蔡玉鳳表示移訓後，步法、滑行速度跟技巧進步最大，體力也好一點。

教練張偉梓坦言當時決定很煎熬，不過做好所有安全評估，考量選手生涯成長的關鍵期，必須要走這一遭，「真的很辛苦，疫情環境就是這樣，但看到玉鳳的成長，真的是很感動，畢竟我們這運動，選手是跟時間賽跑。」2022雅加達亞錦賽，蔡玉鳳順勢獲得少女組銀牌。

張偉梓認為蔡玉鳳剛轉青年組，還需要更多練習與更多比賽，去累積經驗，去習慣比賽氛圍，「這場是第一場，那如何平常心一點，由於我們比賽太少，會容易儀式感，而不是把比賽當成表演，滑冰屬於表演運動，要讓身體反應成習慣，要去懂得享受比賽。」

他稱許愛徒心態進步，特別是在失誤後，不去懊惱，「這兩天的短曲、長曲都有些失誤，但她下來後，狀況沒有影響，當然還有進步空間可以更好。」

談起未來展望，蔡玉鳳覺得很幸運，才升上青年組不久，明年就有機會爭取參加世青賽，而且還有機會在親友面前比賽，更感到相當榮幸，她說，「現在努力去達到世青門檻，然後重點是每一場比賽，一個一個去努力做好動作，完成好那些內容。」

世青門檻技術分，短曲為25分，長曲40分，這次滑冰協會邀請國際裁判來台，蔡玉鳳短曲的技術分25.40，長曲則到51.16分，張偉梓指出達到門檻目前看來沒有問題，但關鍵會是接下來，晉明年世青賽後，在地主粉絲面前拿出最佳的表現，爭取最佳成績。

青女組第二名為15歲歐珈瑜，她去年短暫停滑，年底到加拿大練習，這次返台逐漸拉回過往水準，她覺得當初暫離冰場，主要膝蓋不適，再來青春期的心理調適，影響心境，「去年底到加拿大重新訓練，我覺得有找出跟以前不同的滑冰感覺，以前喜歡滑冰，但更在意輸贏，現在則是比較單純喜歡滑冰，上場後更專心，更保持平常心。」她表示接下來延續平常心來挑戰世青門檻，一切順其自然。

另一位青女好手翁聖祺獲得第三名，這次由於失誤影響整體成績，她坦言有些細節沒有做好，與教練檢討後，要再出發去爭取世青門檻，她非常期待明年世青賽事，「能夠在家出賽，真的是很棒，而且外國選手也可以有這機會認識台灣，我要繼續努力，希望明年可以在家好好表現。」

蔡玉鳳（滑冰協會提供）

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