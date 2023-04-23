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全中運》不怕改變！傅堃銘改姿勢仍在400混摘金 還要拚達標亞運

2023/04/23 21:38

傅堃銘。（宏道運動發展基金會提供）

〔記者粘藐云／新竹報導〕台中市東山高中高三的傅堃銘今在游泳高中男子組400混合式以4分25秒13摘金，他透露，近期他大幅改變姿勢，雖然成績沒有達到亞運參賽標準也沒破大會，但他認為，成果還算滿意。

「覺得成績一直上不去，所以我主動跟教練要求改姿勢。」不害怕在大賽前進行改變，傅堃銘認為，如果繼續沿用舊的姿勢，成績肯定不會進步，對於這一場比賽表現，他說：「4個式都有調整，但是成績沒有掉太多，我覺得還算滿意。」

有別於一般選手害怕大幅改變動作，傅堃銘卻認為，有改變才有機會突破，他笑說：「毋須回憶昨天！這像是一場賭局，但今天看到成果，我認為80%是贏的，剩下的20%是輸在體力。」

175公分的傅堃銘在游泳選手當中，身材並不突出，加上他國小時喜歡踢足球，導致雙腳外翻角度不同，增加他訓練上的挑戰，但他不會因此沮喪，也受到隊上學弟成績進步的鼓舞，希望繼續挑戰自己，「盡量發揮自己的優點，如果看到別人的優點，就盡量跟對方學習。」

雖沒能在今天的400混賽事一舉達標亞運，傅堃銘仍對自己很有信心，他表示，會在接下來中正盃繼續挑戰，甚至不排除全中運後繼續調整姿勢，期盼能朝國際邁進。

傅堃銘（中）摘下高中男子組400公尺混合式金牌。（記者粘藐云攝）

傅堃銘。（宏道運動發展基金會提供）

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