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MLB》張育成開轟後繼續先發守游擊！ 強碰釀酒人塞揚王牌

2023/04/23 22:35

今天開轟的張育成將繼續先發擔任9棒游擊手。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪作客釀酒人主場系列賽3連戰最終戰將在台灣時間24日凌晨2點10分開打，釀酒人派出塞揚王牌柏尼斯（Corbin Burnes）先發，對陣上場比賽被打成蜂窩的貝洛（Brayan Bello），張育成本場比賽將繼續擔任先發9棒游擊手，連續4戰先發上場。

張育成今天敲出本季第三發全壘打，在女兒Winola出生後的近3場比賽2戰開轟，本季他4支安打有3發是全壘打，打擊率1成11。張育成本季打進8分打點，已是球隊第五多，比日籍打者吉田正尚少1分打點。

釀酒人本場比賽派出塞揚王牌柏尼斯先發，本季柏尼斯表現不佳，開季4場先發只有一場是優質先發，22.2局投球只送出17次三振，拿下2勝1敗，防禦率4.76。柏尼斯是以速球系為主的投手，今年他的切球使用率來到51.4%，被打擊率為1成95，均速94.0英哩，比去年要慢上1英哩。

釀酒人塞揚王牌柏尼斯。（資料照，法新社）

紅襪先發貝洛將迎接本季第二度登板，他在賽季初登板時面對天使，僅投2.2局就被打8支安打含1發全壘打，失掉5分都是自責分，防禦率高達16.88。

紅襪先發打序出爐。（圖片取自推特）

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