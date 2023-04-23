滑冰》14歲首度挑戰青女組 蔡玉鳳全國菁英賽封后

蔡玉鳳。（滑冰協會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕 112年全國花式滑冰菁英賽週日在台北小巨蛋落幕，14歲蔡玉鳳轉至青女組首戰，以短曲46.66分、長曲97.59，總和144.25分贏得金牌，展現潛力與競爭性，她認為進步關鍵在於，前年季中無懼疫情，與教練出國移地訓練，即使隔離生活辛苦，但成果豐碩。

「21天隔離、一個月訓練、再21天隔離，當下一定會覺得很辛苦，很想放棄，但現在走過來後，回頭去看這段，這肯定是我選手時期最重要一段，在最關鍵時期，收到最棒的經驗。」蔡玉鳳笑說這段日子太特別，要註記打上星號，「那時候在隔離房間，一樣視訊上課，當然會想偷懶，可是不想就這樣子過去。」

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蔡玉鳳表示，移訓後，步法、滑行速度跟技巧進步最大，體力也好一點。教練張偉梓坦言當時決定很煎熬，不過做好所有安全評估，考量選手生涯成長的關鍵期，必須要走這一遭，「真的很辛苦，疫情環境就是這樣，但看到玉鳳的成長，真的是很感動，畢竟我們這運動，選手是跟時間賽跑。」

世界青年花式滑冰錦標賽明年2月底將在台北小巨蛋登場，暌違7年台灣迎來高等級國際賽事，振奮本土年輕小將，東道主我國滑冰協會盼望爭取史上首次3男、3女個人滿額參賽。未來之星蔡玉鳳更期許把握機會，在家鄉父老面前盡情演出。

2022雅加達亞錦賽，蔡玉鳳順勢獲得少女組銀牌，如今又締造佳績，談起未來展望，蔡玉鳳明年把握機會爭取參加世青賽，加上還有機會在親友面前比賽，更感到相當榮幸，她說：「現在努力去達到世青門檻，然後重點是每一場比賽，一個一個去努力做好動作，完成好那些內容。」

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