MLB》張育成雙安、睽違2年盜壘成功 游擊上演超水準美技（影音）

張育成（左）、吉田正尚。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力紅襪的台灣好手張育成在喜迎愛女手感火燙，今面對釀酒人不僅雙安演出、還上演盜壘成功，守備端表現也相當精彩，紅襪終場以12：5大勝釀酒人。

昨天敲出本季第3轟的張育成，今擔任先發第9棒游擊手，前兩打席都敲出強勁平飛球、可惜都找到手套遭接殺，7局在一出局後敲出右外野方向安打上壘，8局再擊出落點巧妙的安打，隨後還盜上二壘，這僅僅是他生涯第二度盜壘成功，上次已經要追溯至2021年5月27日還效力印地安人（守護者前身）時期。

請繼續往下閱讀...

張育成9局最後一個打席敲出右外野飛球出局，總計今5打數2安打1得分，打擊率上升至0.146，不僅打擊手感逐漸加溫，張育成此役更屢屢展現精彩守備，包括3局滑接攔住強打耶利奇（Christian Yelich）擊球初速109.6英哩的滾地球，起身後長傳一壘完成刺殺，這個半局的三個出局數，都由他乾淨俐落完成。

紅襪此役打完7局以3：4落後，8局上火力全開，日本強打吉田正尚單局雙響砲，包括一支石破天驚的滿貫砲，幫助球隊單局狂灌9分奠定勝基。

打擊一度陷入低潮的吉田正尚今4打數2安打都是全壘打、進帳6分打點，根據《ESPN Stats & Info》指出，他成為大聯盟史上第4位能單局兩轟的菜鳥、也是紅襪隊史第5位打者，上一位是2008年的「老爹」歐提茲（David Ortiz）。

Your daily Yu Chang defensive gem. pic.twitter.com/2JamSGmH9p — Red Sox （@RedSox） April 23, 2023

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法