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MLB》大谷翔平和隊友上演「背靠背靠背」扛全場最遠一轟（影音）

2023/04/24 07:28

〔體育中心／綜合報導〕天使隊日本球星大谷翔平今天和隊友沃德（Taylor Ward）、「神鱒」楚奧特（Mike Trout）上演「背靠背靠背」，幫助天使以4比3逆轉擊敗皇家。天使隊戰績來到11勝11敗，重新回到5成勝率。

皇家隊首局靠梅蘭德茲（MJ Melendez）的陽春砲先馳得點，下半局大谷翔平敲高飛犧牲打追平。而到了6局上，皇家帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）揮出超前陽春砲，讓天使陷入1比2的落後。

大谷翔平開轟。（法新社）

天使打線6局下發威，沃德、楚奧特、大谷翔平上演「背靠背靠背」，連敲三發陽春彈，幫助天使隊以4比2超前比數。大谷翔平這一轟的擊球初速為107.3英哩，飛行距離為415英尺（約126.4公尺）是全場最遠一球。

雖然皇家隊7局上靠惠特（Bobby Witt Jr.）的陽春砲追回1分，天使牛棚左投摩爾（Matt Moore）、艾斯特維茲（Carlos Estevez）各丟1局無失分，守住勝利。

總計大谷翔平此役擔任第三棒指定打擊，3打數敲2安，包含1轟，本季第5號全壘打出爐，進帳2分打點，另吞1次三振，賽後打擊率為2成66。

大谷翔平開轟。（法新社）

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