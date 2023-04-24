NBA季後賽》柯瑞叫暫停失誤險葬送勝利 勇士教練扛責

勇士今天擊敗國王，在西部季後賽首輪扳成2：2平手。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕勇士以126：125擊敗國王，在西部季後賽首輪扳成2：2平手，但最後關頭卻相當戲劇化，柯瑞（Stephen Curry）的「叫暫停」失誤，險些葬送比賽，而教練柯爾（Steve Kerr）賽後表示，「這是我的責任。」

比賽剩下不到50秒，勇士還領先5分，但柯瑞在後場被包夾後叫出暫停，只是勇士其實已無暫停，柯瑞吞下技術犯規，而國王隨後罰球命中，緊接著國王的福克斯（De'Aaron Fox）三分球命中，將比分縮小至1分。

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國王隨後又守住勇士的進攻，在最後10秒的情況下獲得球權，不過，最後時刻福克斯遭到包夾，由巴恩斯（Harrison Barnes）執行最後一擊，只是這顆絕殺球並未入網，勇士在驚濤駭浪之中收下勝利。

柯瑞攻下全隊最高32分，無疑是贏球功臣之一，但最後叫暫停的失誤險些釀禍，因國王最後迎頭趕上只差1分，還讓對手有絕殺機會。而對於柯瑞突叫暫停之舉，柯爾則為子弟兵說話，強調是自己沒跟球員交代清楚，才會出現這次失誤。

勇士、國王前4戰打完，兩隊接守住各自主場，第5場將在27日回到國王主場進行。

勇士柯瑞。（法新社）

勇士柯瑞（左）、教頭柯爾（右）。（今日美國）

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