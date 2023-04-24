網球》艾卡拉茲在巴塞隆納強勢衛冕 西西帕斯臣服：他是榜樣

西班牙新星艾卡拉茲在巴塞隆納男網賽以6：3、6：4強勢封王，完成2連霸。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕19歲西班牙新星艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在巴塞隆納男網賽以6：3、6：4強勢封王，完成2連霸，讓手下敗將希臘西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）都臣服，力讚艾卡拉茲是值得效仿的榜樣。

這場比賽沒有太大懸念，而身為贏家的艾卡拉茲生涯首度在單一賽事完成衛冕，勇奪本季第3冠，戰績來到23勝2負，為即將到來的法國公開賽持續熱身，力求能以絕佳狀態應戰。

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至於西西帕斯則略顯悲情，因為他對戰艾卡拉茲已經吞下4連敗，同時是在ATP 500等級決賽的10連敗，沒能在擅長的紅土賽場突破魔咒稍嫌可惜。

儘管如此，西西帕斯還是力讚艾卡拉茲，他說：「我想很多人都被他打出的網球吸引，我會恭喜他這幾年打下的成績，真的很令人驚艷，可以說我們都應該以他為榜樣，儘管我們很多人年紀都比他大。」

24歲的西西帕斯現居世界排名第5，只是在大滿貫賽還未能登頂，而艾卡拉茲目前排名世界第二，去年在美國網球公開賽奪冠，還曾登上球王寶座，是名符其實的超級新星。

希臘西西帕斯（右）收亞軍。（法新社）

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