MLB》達比修5.2局失1分好投 本季第4場先發終於摘得今年首勝

教士投手達比修有。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕教士隊日籍投手達比修有今天先發繳出5.2局失1分好投，幫助教士在客場以7比5擊敗響尾蛇，達比修終於拿到今年首勝。教士隊收下2連勝，戰績12勝12敗重回五成勝率。

教士隊首局靠柯朗沃斯（Jake Cronenworth）的高飛犧牲打，以及卡本特（Matt Carpenter）的適時二壘安打，進帳3分。第3局卡本特再敲高飛犧牲打，再為球隊多添1分，卡本特在第5局敲陽春砲，幫助教士取得5比0領先。

請繼續往下閱讀...

教士投手達比修有。（法新社）

達比修在前3局只被對手敲1安，直到第4局才被響尾蛇朗格利亞（Evan Longoria）敲高飛犧牲打掉分。到了第6局，達比修先投出保送，1出局後，響尾蛇台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）敲安，讓響尾蛇攻佔一、三壘，卡洛爾再盜上二壘。達比修三振朗格利亞，抓到該半局的第2個出局數後，這時出現身體不適，緊急退場，由哈尼威爾（Brent Honeywell）後援。雖然哈尼威爾一上場投保送，但他最後用三振化解滿壘危機。

但教士牛棚不穩，哈尼威爾在第7局被響尾蛇托馬斯（Alek Thomas）、阿米德（Nick Ahmed）各敲陽春砲，失掉2分。第8局響尾蛇麥卡錫（Jake McCarthy）敲陽春砲在內，單局再追2分。不過教士終結者哈德（Josh Hader）在第9局關門守成，守住達比修的勝投。

教士投手達比修有。（法新社）

總計達比修有主投5.2局僅被敲2安，失掉1分，送出5次三振，丟5次保送，賽後防禦率為3。達比修在本季的第四場先發終於摘得今年第1勝。

教士隊總教練梅爾文（Bob Melvin）說，達比修有當時右腳抽筋提前退場，不會影響下一場的先發。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法