MLB》張育成游擊美技已是日常！紅襪總教練滿意大讚（影音）

張育成游擊守備穩定。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力紅襪的台灣好手張育成當上「二寶爸」後攻守兩端的表現都相當出色，在游擊端的守備獲得紅襪總教練柯拉（Alex Cora）肯定。

張育成近兩場面對釀酒人的比賽都擔任游擊手，昨天攔截強勁滾地球的美技登上大聯盟官網，今在3局先以反手接住強打耶利奇（Christian Yelich）的滾地球，接著又展現臂力，在草皮區長傳讓球直接進入一壘手手套，行雲流水的守備讓現場主播看得讚不絕口，「他已經展現這種守備很多次了」、「對他來說是日常了，幾乎每天都能看到。」

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紅襪隨隊記者亞伯拉罕（Pete Abraham）在賽間也在推特發文指出，總教練柯拉賽前就十分讚賞張育成在游擊區的守備，「他也真的在比賽中展現出來了。」

而柯拉賽後受訪時，除談及此役球員打擊端的表現，被問及防守端時也欣慰微笑表示，大家都表現得很好，「張（育成）一直都很穩定，最近我們在這塊做得很好，我們會保持下去，因為在這個層級如果防守夠好，就有機會（贏球）。」

Your daily Yu Chang defensive gem. pic.twitter.com/2JamSGmH9p — Red Sox （@RedSox） April 23, 2023

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