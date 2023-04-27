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MLB》「大谷翔平不會再獨鍾西岸球隊」梅登分析前子弟兵動向

2023/04/27 06:56

梅登（左）、大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕天使二刀流球星大谷翔平今年季末即將成為自由球員，未來動向受矚，天使前總教練梅登（Joe Maddon）也對此發表看法。

梅登近日作客播客節目「Starkville」，先是談起大谷翔平與楚奧特（Mike Trout）兩位前子弟兵在經典賽的對決，表示他從未看過大谷在比賽中如此激情，「我看過他很多比賽、跟他有過很多的談話，他是很棒的選手，但從未看過他有這種反應。」

就是這樣的反應，讓梅登認為大谷對於勝利的渴望，可能會成為他出走天使的關鍵，「我覺得翔平想去保證有機會贏球的地方、可以有機會拿下冠軍、每年成為奪冠熱門，這對他來說會是很重要的一點。」

大谷翔平當初從日本到美國發展時，曾展現對西岸球隊的偏好，但梅登認為，西岸球隊現在已經不具備優勢，原因在於，大谷已經逐漸適應美國。

「他剛來的時候想待在西岸是因為一切對他來說都是陌生的，但這傢伙現在已經『美國化（Americanized）』了，他幾乎已經贏得這個國家所有球迷的喜愛，他現在去到哪裡都沒問題了，去到哪裡都可以適應，任何地方都有可能，甚至包括加拿大。」

梅登認為，大谷翔平一定會進入自由市場，且沒有意外會掀起搶人大戰，那天使有沒有機會留人呢？梅登認為，他們想要留下大谷翔平唯一的前提就是在季後賽走得夠遠，但他悲觀指出，天使留下大谷的機會不高，甚至如果季中就失去競爭力，恐怕會在交易大限前就將大谷送走。

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