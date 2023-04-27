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亞錦賽》李洋／王齊麟旗開得勝 16強碰世錦賽金牌大馬最強男雙

2023/04/27 07:06

李洋／王齊麟晉級16強。（圖片取自臉書）

〔記者林岳甫／綜合報導〕李洋／王齊麟在亞洲羽球錦標賽，以21：10、21：16收拾日本勁敵松居圭一郎、竹內義憲，晉級男雙16強，將對上去年世界錦標賽奪下金牌的馬來西亞組合蘇偉譯／謝定峰。

李洋／王齊麟在前年風光摘下東京奧運男雙金牌後，再來狀況就陷入低潮，尤其在BWF世界積分所列入計算的10場賽事，有6場止步16強，在今年全英羽球公開賽也是首輪出局，因此如何重拾狀況成為焦點。

世界排名14的李洋、王齊麟今天遇上松居圭一郎、竹內義憲，在首局也是一度落後，不過兩人一鼓作氣連得8分，不僅甩開對手也成功先下一城；麟洋配在第二局也是克服最多4分落後，以11：3攻勢回應日本組合，最終花30分鐘以直落二晉級，並收下對戰3連勝。

世界排名第2的蘇偉譯／謝定峰首輪以19：21、21：19、22：20逆轉印尼組合卡爾南多（Leo Rolly Carnando）／馬丁（Daniel Marthin）。李洋、王齊麟過去和大馬勁敵5次交手，雖然取得3勝2敗優勢，但近兩次交鋒都在奧運後，麟洋配皆以直落二吞敗。

男單方面，王子維以16：21、17：21栽在印尼名將金廷（Anthony Sinisuka Ginting）拍下。女雙許雅晴／林琬清以21：18、21：14力退香港的吳芷柔／曾曉昕。

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