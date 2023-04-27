MLB》被洋基打爆吞旅美最慘一役！ 前田健太還要進行MRI檢查

前田健太（左）被洋基打爆還傳出手臂不適的狀況。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雙城隊日籍好手前田健太今天對陣洋基吞下大聯盟生涯最慘一役，只投3局就被狂敲11支安打失掉10分都是自責分，更慘的是本季才剛從手肘韌帶置換手術回歸的他，還傳出手部出現不適的情況，預計會進行核磁共振（MRI）檢查並且暫時休息。

前田健太首局無事下庄，但在第二局被洋基一輪猛攻打下5分，3局僅被敲一安沒有失分，4局他被連續敲安且有投出四壞保送，最終在瑞佐（Anthony Rizzo）的二壘安打後他因為手臂不適退場，此時雙城已經以1：9落後，而在該局接替上場的Brent Headrick也被敲出一發兩分砲，讓前田多失一分，4局打完雙城就以1：11大幅落後，最終追到6：12吞敗，無緣橫掃洋基，不過雙城仍以2勝1敗拿下相隔22年的系列賽勝利。

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賽後雙城總教練包德利（Rocco Baldelli）表示，前田是感受到一些肌肉上面的不適，是手臂的上方，不認為是與（TJ）手術相關的痠痛。今天前田也會進行核磁共振檢查，預計前田健太也會休息一段時間，但不確定會休息多久。

前田健太在經歷2022年動TJ手術的空白期後，在本季相隔591天後重返投手丘，不過本季他的狀況不甚理想，除開季首戰的5局9K僅失1分後，接下來他對白襪6局失4分，對紅襪因為被強襲球擊中導致他僅投2局失1分，今天3局失10分，寫下生涯最慘一役。

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