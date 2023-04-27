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MLB》燙到不行！日本四番敲出171公里雷射轟 還有五星級飛撲美技

2023/04/27 08:06

〔體育中心／綜合報導〕紅襪日籍強打吉田正尚近來手感超火燙，今日敲出本季第4轟，守備上還有美技演出，攻守俱佳，但球隊終場以2：6敗給金鶯，無緣拿下2連勝。

此役賽前，吉田正尚已連續4場比賽雙安起跳，近期狀況絕好調，今日打第4棒守左外野，2上首打席就棒打金鶯先發投手威爾斯（Tyler Wells），鎖定一顆84.4英哩失投變速球，敲出中外野陽春砲，本季第4轟出爐，這轟擊球初速106英哩（約171公里）、飛行距離412英呎。

吉田正尚。（美聯社）

不過在敲出全壘打後，吉田正尚後續3個打席都繳白卷，分別遭到三振、2次擊出二壘滾地出局。吉田正尚今日4打數敲1安，就是1發全壘打，貢獻1分打點、吞下1K，賽後打擊率為2成76，目前連續7場比賽有安打演出。

值得一提的是，吉田正尚此役攻守俱佳，6下紅襪面臨1出局滿壘危機時，金鶯打者桑坦德（Anthony Santander）敲出左外野飛球，眼看有機會形成長打，這時吉田正尚奮力拔腿狂奔，最後精彩飛撲沒收，上演五星級美技守備，讓這球只成為高飛犧牲打，擋下大量失分危機。

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