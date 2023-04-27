NBA》錯失追平怒砸椅洩憤！ 傳灰狼狀元誤傷2名員工遭傳訊（影音）

愛德華茲因傷害罪遭傳訊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕灰狼狀元愛德華茲（Anthony Edwards）昨面對金塊的比賽中，投丟關鍵三分，球隊也於第一輪止步，情緒失控的他，未向對手擁抱致意，選擇直接跑回休息室，而他在奔跑的過程中，隨手將椅子甩出，不料卻意外砸中工作人員，事後他也因傷害罪遭到丹佛警方傳喚。

灰狼與金塊G5末節戰況激烈，最後一波進攻灰狼以109比112三分落後，球隊選擇將關鍵一擊交給愛德華茲，可惜他未能命中高難度三分，不僅讓全場29分8籃板7助攻白搭，球隊也遭淘汰，此時他臉上神情顯得相當懊惱，低頭不發一語地跑回休息室，而這樣的行為引起球迷批評，認為他沒有運動家精神。

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此外，愛德華茲跑到球員通道時，順手拿起一張摺疊椅，並將其甩出，沒想到一旁的保全和女員工受到波及受傷，並對愛德華茲提出三級傷害罪指控，丹佛警方也在比賽結束後攔下灰狼隊的巴士，傳喚愛德華茲到案說明，而根據當地法律規定，三級攻擊指控最高可判處18個月監禁和最高1000美元的罰款。

目前灰狼球團僅低調回應，證實愛德華茲傷人事件為真，但強調現階段正在蒐集更多訊息， 因此沒有進一步的評論。

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