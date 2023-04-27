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MiLB》最狂保護色！ 球在眼前卻找不到、洋基捕手傻眼了（影音）

2023/04/27 08:45

〔體育中心／綜合報導〕小聯盟高階1A紅襪與洋基昨天的比賽中出現相當有趣的景象，洋基捕手在本壘板攻防戰結束後，因為將球彈在白色的線上形成「保護色」，因此捕手無法找到球滾去哪，最終導致多失一分的失誤，大聯盟官網也特地刊登了這有趣的一幕。

事情發生在1局下半，紅襪在一、二壘有跑者時，大物游擊手梅耶爾（Marcelo Mayer）敲出右外野方向安打，原本在二壘上的跑者保里諾（Eddinson Paulino）一路跑回本壘，而洋基右外野手理查森（Grant Richardson）也傳回本壘給捕手高梅茲（Antonio Gomez），但高梅茲未能將球給接到，因此保里諾順利回到本壘幫助紅襪先馳得點。

有趣的是，高梅茲沒接到的球直接彈到一壘的邊線正上方，而白色的邊線形成小白球的「保護色」，讓高梅茲完全沒有發現球就在他的正前方，而原本在一壘上的Chase Meidroth也一路跑回本壘得分，梅耶爾也趁勢跑上二壘。

高梅茲因為球滾到白線上所以完全找不到球。（圖片擷取自影片）

主播見狀直呼，球就在高梅茲眼前2英呎但他卻完全找不到，「那顆球就在線上被偽裝起來了，他完全找不到球在哪。」

高梅茲因為球滾到白線上所以完全找不到球。（圖片擷取自影片）

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