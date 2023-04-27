MLB》菊池雄星5.2局無失分狂飆8K！ 勇奪本季第4勝、未嘗敗績

菊池雄星繳出5.2局無失分好投。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥今以8：0擊敗白襪，日籍左投菊池雄星繳出5.2局無失分好投，飆出8次三振，勇奪本季第4勝。

菊池雄星前4局沒有遇到太多危機，還送出6次三振，5上面臨1出局一二壘有人的亂流，菊池雄星馬上回穩，先讓索沙（Lenyn Sosa）敲出外野飛球出局，再用三振解決岡薩雷茲（Romy Gonzalez），化解失分危機。

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6上續投，菊池雄星解決首名打者後，被范恩（Andrew Vaughn）敲出安打，隨後出現暴投讓對手攻佔得點圈，危機時刻菊池展現K功三振羅伯特（Luis Robert Jr.），抓下第2個出局數，這時藍鳥決定換投，讓菊池雄星退場休息。

菊池雄星繳出5.2局無失分好投。（法新社）

菊池雄星退場後，藍鳥3位牛棚投手表現完美，史萬森（Erik Swanson）、賈西亞（Yimi Garcia）、李察斯（Trevor Richards）合計3.1局投球沒被敲安，狂飆9次三振力保不失，聯手完封白襪。

菊池雄星今日主投5.2局用了89球，被敲4支安打，沒有失分，投出8次三振、1次保送，奪下本季第4勝，賽後防禦率為3.00。

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