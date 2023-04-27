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足球》超越埃及梅西！ 哈蘭德改寫英超單季進球紀錄（影音）

2023/04/27 09:20

哈蘭德單場1進球2助攻，以33球打破英超史上單季最多進球紀錄。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕英超第33輪的比賽，排名第二的曼城與龍頭兵工廠強碰，曼城在哈蘭德（Erling Haaland）單場2助攻1進球的精采表現下，以4：1收下勝利，哈蘭德賽季第31場出賽就射進33顆進球，打破「埃及梅西」薩拉（Mohamed Salah）維持5年的英超單季進球紀錄。

曼城此役早早就靠著德布勞內（Kevin De Bruyne）接獲哈蘭德傳球，自己一個人推進到禁區外於第7分鐘遠射入網，上半場傷停捕時第45+1分鐘，史東斯（John Stones）頭槌入網，上半場踢完曼城2：0領先兵工廠。

下半場德布勞內再度接獲哈蘭德傳球，於第54分鐘輕巧地推射入網梅開二度，兵工廠直到第86分鐘才靠著霍爾丁（Rob Holding）的右腳勁射入網破蛋，不過前面已經傳出兩次助攻的哈蘭德，自己在傷停補時第90+5分鐘接獲福登（Phil Foden）傳球，於門前左腳勁射，儘管被守門員擋到仍擋不住他，曼城終場就以4：1大勝兵工廠。

本場比賽精華請點此

哈蘭德在經過本場比賽後一共於本季英超出賽31場踢進33球，打破薩拉在2017-18賽季所保持的32球紀錄，是英超自1995-96賽季改為38輪後的歷史新高，而且他還有7場比賽要踢，有望持續將記錄向上推進。本賽季哈蘭德在各大賽事一共直接參與了57次進球（49顆進球與8次助攻），比任何歐洲前五聯賽的球員都還要多15次。

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