晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》響尾蛇王牌K翻皇家 連續無失分紀錄推進到28局

2023/04/27 09:30

加倫對皇家先發6.1局無失分、送出12次三振，目前已經連續28局無失分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇今日主場迎戰皇家，派出了陣中王牌加倫（Zac Gallen）先發，最終在加倫6.1局無失分、送出12次三振的優質先發下，幫助球隊以2：0贏球，而加倫本人的連續無失分紀錄也推進到28局。

繼上一場先發對教士送出11張老K後，加倫本場繼續展現K功送出12三振，總計6.1局中僅被擊出4支安打，沒有保送，最終也順利收下勝投。值得一提的是，加倫在第4局、第5局連續送出了6次三振，與強森（Randy Johnson）、席林（Curt Schilling）在2001年創下的隊史紀錄，僅差1次。

賽後響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）表示，加倫站上投手丘總是件讓人高興的事情，並稱讚了他今天無失分的好表現。不過加倫本人倒是說，他其實今天狀況不是非常好，「你可能一季中會有5次狀態絕佳，所以剩下的20次，你必須想辦法面對。」

根據大聯盟官方統計，單場12次三振為加倫本季新高，目前暫居聯盟三振王，而在28局無失分的過程中，加倫共送出了41次三振，並且只有丟出1次保送。

加倫上賽季才寫下連續44.1局無失分的紀錄，差一點便能追上葛蘭基（Zack Greinke）在2005年所締造的大聯盟紀錄45.2局，而本季又寫連續28局無失分，能否挑戰紀錄成為焦點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。