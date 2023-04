MLB》響尾蛇王牌K翻皇家 連續無失分紀錄推進到28局

加倫對皇家先發6.1局無失分、送出12次三振,目前已經連續28局無失分。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕響尾蛇今日主場迎戰皇家,派出了陣中王牌加倫(Zac Gallen)先發,最終在加倫6.1局無失分、送出12次三振的優質先發下,幫助球隊以2:0贏球,而加倫本人的連續無失分紀錄也推進到28局。

繼上一場先發對教士送出11張老K後,加倫本場繼續展現K功送出12三振,總計6.1局中僅被擊出4支安打,沒有保送,最終也順利收下勝投。值得一提的是,加倫在第4局、第5局連續送出了6次三振,與強森(Randy Johnson)、席林(Curt Schilling)在2001年創下的隊史紀錄,僅差1次。

賽後響尾蛇總教練羅夫洛(Torey Lovullo)表示,加倫站上投手丘總是件讓人高興的事情,並稱讚了他今天無失分的好表現。不過加倫本人倒是說,他其實今天狀況不是非常好,「你可能一季中會有5次狀態絕佳,所以剩下的20次,你必須想辦法面對。」

根據大聯盟官方統計,單場12次三振為加倫本季新高,目前暫居聯盟三振王,而在28局無失分的過程中,加倫共送出了41次三振,並且只有丟出1次保送。

加倫上賽季才寫下連續44.1局無失分的紀錄,差一點便能追上葛蘭基(Zack Greinke)在2005年所締造的大聯盟紀錄45.2局,而本季又寫連續28局無失分,能否挑戰紀錄成為焦點。

Zac Gallen:

-Struck out a season-high 12 batters today.

-Has thrown 28 consecutive scoreless innings.

-Has 41 strikeouts and 1 walk during that span.

-Leads MLB pitchers in strikeouts. pic.twitter.com/UavQy9ZTjm