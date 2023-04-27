MLB》開季寫111年驚人紀錄！ 紅雀大物遭下放3A

沃克被下放到小聯盟3A。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀隊大物新秀沃克（Jordan Walker）在開季雖然以生涯前12場比賽敲安寫下111年記錄，不過在今天被紅雀下放到3A，並將羅莫特（Taylor Motter）給放進正式名單當中。

沃克開季雖然開季前12場有安打，19場比賽當中也有16場比賽敲安，但大部分他的安打都是短程安打，鮮少有長打出現，也導致他開季前20場出賽雖然敲出20支安打，打擊率2成78，但wRC+（加權得分創造值）僅有101，代表他的進攻表現其實僅比聯盟平均好一點點而已。且由於沃克的防守不佳（OAA僅聯盟PR5），因此他的fWAR（勝利貢獻值）反而是負的0.2。

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不過由於沃克要到5月22日才滿21歲，因此下放對他來說並非壞事，紅雀在今年讓他跳過3A直接從大聯盟出賽，如今將他下放3A也能讓他繼續磨練並改善他的問題。在大聯盟期間，沃克被三振20次只選到3次四壞保送，而且他的揮空率僅排在聯盟PR23，追打壞球率也排在聯盟PR14，都是不理想的表現，他有望在3A持續精進他的選球。

沃克季前被排在大聯盟《MLB Pipeline》百大新秀排行榜第4名，是紅雀陣中的頭號大物，他在小聯盟合計201場出賽，敲出33轟、116分打點，打擊三圍.310/.388/.525。

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