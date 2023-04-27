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NBA季後賽》下剋上！尼克布朗森、巴瑞特合轟44分 4：1淘汰騎士晉級

2023/04/27 09:35

尼克下剋上淘汰騎士晉級。（圖片取自推特）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕第5種子尼克今前往客場踢館，靠著布朗森（Jalen Brunson）、巴瑞特（RJ Barrett）聯手轟下44分，以106：95淘汰第4種子騎士，系列賽以下剋上4：1勝出，晉級東部季後賽次輪。

志在必得的尼克，不讓騎士有延長戰線機會，今在首節靠著布朗森投進2顆三分球，拿12分，取得33：26領先，次節團隊多點開花，昆克利（Immanuel Quickley）扮演板凳暴徒奪最高的8分，半場打完以61：51領先騎士。

只是尼克主力藍道（Julius Randle）在第2節尾聲防守對手時而扭傷左腳，最後也一跛一跛走回休息室，留下13分，之後就坐在場邊觀賽。

尼克在第3節續保優勢，尤其托平（Obi Toppin）板凳殺出，一人就包辦12分，巴瑞特也有建樹，最多曾領先18分，而騎士則是陷入苦戰，一哥米契爾（Donovan Mitchell）手感欠佳，三節打完一直維持在雙位數差距。

布朗森與米契爾。（法新社）

騎士在決勝節靠著葛蘭德（Darius Garland）連進3球拿8分，一度將比分逼到只差6分，只是之後未能延續氣勢，追分攻勢零星，尼克以穩定的火力輸出，還是能保住領先地位，最後以11分之差勝出。

布朗森拿23分，巴瑞特也有21分入袋，羅賓森（Mitchell Robinson）13分、18籃板，替補的昆克利有19分貢獻，托平拿12分。

騎士的米契爾拿28分，但三分球12投僅3中，而另名得分主力葛蘭德有21分，雷佛特（Caris LeVert）拿17分。

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