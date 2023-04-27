全中運》吳絜茹苦練拳擊奪銀牌 期盼用獎金幫媽媽減輕經濟負擔

新竹市三民國中國一女生吳絜茹苦練拳擊，在今年全中運奪52公斤量級銀牌、期盼用獎金幫媽媽減輕經濟負擔。（教練林壯蔭提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市三民國中拳擊小將吳絜茹，今年才國一，就展現強大氣勢，在全中運國女52公斤量級一路過關斬將，最後拿到銀牌，可說是拳擊明日之星，但她苦練拳擊的背後，竟是希望藉著練拳擊，幫越南籍媽媽減輕經濟負擔。

吳絜茹是新竹市東門國小躲避球隊出身，還練過田徑，壘球擲遠拿過冠軍，從小就展現好體能及運動天份，而三民國中拳擊隊教練林壯蔭說，因為學姐也在拳擊隊，吳絜茹進國中後，就跟著學姐進拳擊隊。

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林壯蔭透露，吳絜茹的爸爸在她小六時因病去世，媽媽是越南籍外配，工作很辛苦，吳絜茹想藉著練拳擊，爭取到獎金或獎學金幫媽媽減輕負擔，更說拿到的獎金都要給媽媽。

據了解，吳絜茹的媽媽在足療店工作，每天中午開始上班，都到半夜才回家，雖平常跟媽媽見面的時候不多，但看到媽媽工作很辛苦，希望用獎金幫媽媽減輕負擔。

林壯蔭說，吳絜茹有躲避球底子，體能、協調性都不錯，剛來沒多久就能跟上訓練，「但是她常常會練到哭，但都哭著把課表吃完。」

在52公斤級一路過關斬將，吳絜茹在金牌戰遇上傳統名校彰化縣二林高中的選手謝宜瑾，雖輸掉拿到銀牌，對教練有些抱歉，但林壯蔭說，已打很好，超乎預期了，未來更是大有可為」。

林壯蔭說，吳絜茹的對手已經國三，發育程度與經驗都較好，比賽過程中能維持抗衡，但拳質還是對手較重，這些都需要靠經驗累積，急不得。

林壯蔭更說，吳絜茹生涯第一次全中運有個不錯開始，且吳絜茹才國一，身高167公分，實力和身高都還有可塑性。

新竹市三民國中國一女生吳絜茹苦練拳擊，在今年全中運奪52公斤量級銀牌、期盼用獎金幫媽媽減輕經濟負擔。（教練林壯蔭提供）

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