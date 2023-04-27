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NBA季後賽》浪花兄弟發威！柯瑞砍31分 勇士力退國王以3：2聽牌

2023/04/27 12:52

柯瑞。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕系列賽打成平手的國王和勇士，今要搶關鍵聽牌勝，勇士克服客場疲軟的毛病，在柯瑞繳31分、K.湯普森進帳25分帶領下，以123：116獲勝，系列賽以3：2聽牌。

國王開賽取得6：0領先，不過勇士很快找回準星，威金斯（Andrew Wiggins）跳出來助隊迎頭趕上。左手指骨折的國王主控福克斯（De'Aaron Fox），此役帶傷上陣，但他表現不受傷勢影響，首節三分球3投3中。

勇士射手K.湯普森（Klay Thompson）在第2節連續飆進3顆三分球率隊超車，半場打完灣區大軍暫時以60：56領先。勇士上半場以湯普森16分最佳，柯瑞（Stephen Curry）12分次之。國王方面，主控福克斯繳出全隊最高17分。

K.湯普森三分出手。（歐新社）

勇士在易籃後，持續保有領先優勢，D.格林（Draymond Green）、湯普森在第3節尾聲接力在三分線外開火，帶著9分領先進入決勝節。國王遲遲沒能解決進攻疲軟的問題，決勝節讓灣區大軍擴大到雙位數領先，不過國王孟克（Malik Monk）飆進三分球後，讓球隊又重新回到比賽。

眼看國王逐漸近逼，一度剩下1分領先，終場前1分鐘，威金斯關鍵後仰跳投加上柯瑞的三分打，鎖定勝局。

勇士此仗有4名球員得分破20分，柯瑞攻下全隊最高31分、8助攻，湯普森飆進5顆三分球進帳25分，格林替補上陣繳出21分，為本賽季最高得分，威金斯20分；魯尼（Kevon Looney）雖然只拿4分，但狂抓22籃板。國王福克斯繳出最高24分、9助攻，沙波尼斯（Domantas Sabonis）和孟克都拿下21分。

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