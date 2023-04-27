路跑》跑步兼做公益！新竹全國馬拉松賽事 鼓勵跑者幫助漸凍人

跑步兼做公益！新竹「戀戀海岸線」全國馬拉松賽事，鼓勵跑者捐跑步晶片助漸凍人。（主辦單位提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市17公里海岸線沿線有自行車道、賞蟹步道、南港賞鳥區、香山濕地生態公園等生態休閒景觀，中華民國陸上運動競技協會9月30日舉辦第一屆2023新竹「戀戀海岸線」全國馬拉松，今天起開放報名，此賽事也邀跑者一起做公益，捐出跑步晶片費用做為照顧漸凍人之用，可像邊跑步、邊做公益，還可欣賞無敵海景。

主辦單位表示， 2023新竹市「戀戀海岸線」全國馬拉松即日起到7月27日24時受理報名，額滿為止。分為全馬組42公里、超半馬組22公里、挑戰組10公里、樂活組4.3公里，完賽禮有時尚質感超值斗蓬、海洋風酷涼巾等好。

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賽事從南寮貝殼公園出發，沿途將可欣賞到十七公里的美景如；港南濱海風景區、風情海岸、彩虹大橋、金城湖賞鳥區、海天一線看海區、幸福沙灣等景點，要讓跑者賞遍新竹市的無敵海景，網址：

https://irunner.biji.co/CharmingOcean230930。

中華民國陸上運動競技協會主任蔡耀全表示，協會非以營利為目的，以跑步、自行車、馬拉松賽、越野登山、極限運動等為主軸項目，提倡國人陸上運動競技水準，且鼓勵跑者捐晶片做愛心，照顧漸凍人協會等弱勢團體，過去每場賽事都有將近有40％的跑者捐出手中的晶片費用，今年第一屆的新竹市「戀戀海岸線」全國馬拉松，也將與跑者一同持續照顧漸凍人。

跑步兼做公益！新竹「戀戀海岸線」全國馬拉松賽事，鼓勵跑者捐跑步晶片助漸凍人。（主辦單位提供）

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