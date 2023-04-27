全中運》基隆5金7銀10銅 15年來最優

基隆市成功國中選手林侑萱帶傷上職，在全中學跆拳道個人單打摘金。（基隆市教育處提供）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕全國中等學校運動會今（27）日落幕，基隆共獲5金7銀10銅等共計22面獎牌，是15年來最好的成績，尤其跆拳道和四徑比賽成績優異，成功國中林侑萱左手骨折帶傷上陣，仍奮力奪金。基隆女中黃郁媃去年狀況不佳，今年一鼓作氣，獲高女10000公尺冠軍。

今年基隆市參加桌球、羽球、網球、拳擊、跆拳道、射擊、田徑、游泳、射箭、柔道等計10項賽事，今年首先登場的跆拳道，一開始就傳出佳音，基隆女中選手勢如破如，分別獲高中女子跆拳道品勢項目團體與個人簡湘玲雙雙獲冠軍，在雙金效應下帶動基隆市代表隊的士氣。

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緊接著跆拳道對打的賽程中，成功國中林侑萱選手因左手骨折，教練也替她很擔心，她堅持上場，奮力一搏，摘下國女組對打個人金牌，一開始就奪三金，士氣高昂。

林侑萱賽後表示，去年的全中運因為自己狀態不好，錯失奪牌機會，這一年來很感謝簡億鑫教練的指導與陪伴，讓她的身心體能調整到最佳，雖然發生骨折的意外，但仍堅持出賽，讓她在高中最後1年的生涯中不留遺憾。

另外田徑場上也是很精彩萬分，基隆女中黃郁媃直接開出第一金，黃郁媃去年全中運時在受傷的狀況下，奪下5000公尺高女金牌，今年技壓群雌，摘下高女10000公尺金牌，也是基隆市首次在中運會田徑場上拿下大會首金。

黃郁媃很感謝林文斌和陳欣如2位教練的指導，她的速度不快，所以她在教練指導下花了很多時間訓練肌耐力，果然不負眾望，成功奪牌。

另外國男800公尺自南榮國中簡皓恩，比賽過程也是讓人充滿熱血，一開賽暫居第5名，但他冷不防在轉彎處直接衝出來，全速前進，加速與其他選手拉開距離奪冠，在場觀眾情緒沸騰，這是南榮國中睽違10年後再度摘金，對選手背後的努力、汗水及無數次失敗的心情，格具意義。

基隆女中黃郁媃調整狀況，摘下高女1萬公尺金牌。（基隆市教育處提供）

南榮國中簡皓恩跑出國男800公尺金牌，是南榮國中睽違10年再度擠金。（基隆市教育處提供）

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