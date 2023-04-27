NBA》遭淘汰後被記者惹毛 字母哥爆氣反問：喬丹有9年失敗？

龍頭公鹿被熱火上演老八傳奇淘汰，圖為「字母哥」亞德托昆波。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟龍頭公鹿今天在主場於延長賽以126：128不敵熱火，系列賽1勝4敗被對手上演「老八傳奇」，賽後「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）被記者問到與去年相同的問題時，直接連珠炮回應一整串反駁的言論。

公鹿本場比賽在主場輸得相當難堪，因為熱火不僅有三名主力被吹到六犯離場，整場比賽公鹿獲得多達45記罰球，比熱火17記還要多2倍以上，字母哥單場獲得23記罰球比熱火全隊還多，但他卻只罰進10球，最終他所率領的公鹿也被熱火完成史上第6次老八傳奇，成為紀錄的陪襯者。

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賽後一位記者表示，「雖然是跟去年一樣的問題，但你覺得本季是失敗的嗎？」在問題剛問完後現場馬上出現噓聲，字母哥也相當無奈地雙手抱頭直呼：「我的天。」接下來便是一整串反駁：「你去年問了我一樣的問題，Eric，OK。請問你每年都有升職嗎？沒有，好所以我可以說你今年的工作是失敗的嗎？不行。每一年你工作都是為了某些東西，某個目標，可能是為了升職，能夠照顧你的家庭，我不知道，幫他們買房子，或者照顧你的父母，你工作是有目標的，這不能夠稱作失敗。是為了邁向成功。」

「如果你從來不...」字母哥講到激動處停頓一下後說：「我不想要針對個人，所以，這總是過程。」、「喬丹（Michael Jordan）打了15年，贏下6座總冠軍，你會把他其餘9年稱為失敗嗎？這就是你告訴我的。」字母哥說完後馬上面露不屑並將頭給擺開。

隨後字母哥再度轉頭質問記者：「我在問你問我的問題，是或不是？」待記者回覆後字母哥再度說道：「OK，所以你為什麼要問我這個問題，這是個錯誤的問題，體育裡面沒有失敗，總是有好日子與壞日子，有些時候你可以成功有時候則不。有時候輪到你有時候沒輪到你，這就是體育的意義。你不可能總是贏，其他人也會贏。而今年其他人將會贏。」

「50年，從1971年到2021年我們（指公鹿隊史）沒有贏下冠軍，這難道是50年的失敗嗎？不是，是邁向冠軍的過程，我們贏下一個，然後希望能夠拿到另一個。」激動的字母哥最後也向記者致歉表示：「對不起我不是要針對你，因為你去年問了一樣的問題。」

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